Засуджений має сплатити потерпілим майже півмільйона гривень

Рожнятівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Василя Данилюка у скоєнні ДТП з потерпілою та замаху на вбивство свого товариша, якого під час пиятики він підірвав гранатою. За скоєне прикарпатцю призначили 8 років ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 квітня, у квітні 2020 року у селищі Перегінське Калуського району Василь Данилюк разом з товаришем розпивали алкоголь і під час сварки обвинувачений вийняв з кишені гранату РГД-5, дістав з неї чеку та кинув гранату на підлогу в бік потерпілого. Після цього зачинив двері і пішов геть. Внаслідок вибуху потерпілого з численними травмами госпіталізували до Рожнятівської районної лікарні, де йому надали невідкладну допомогу.

Потерпілий розповів, що Василь Данилюк під час пиятики поставив на стіл дві гранати і запропонував одну із них кинути на сусідське подвір’я, щоб налякати сусідів. Він почав відмовляти обвинуваченого і між ними виникла суперечка, під час якої Василь Данилюк забрав гранати зі столу, підійшов до вхідних дверей літньої кухні та кинув одну з них на підлогу зі словами «ти мені уже нічого не винен, ми квити», і вийшов з літньої кухні.

«Граната вибухнула на підлозі біля столу, за яким він сидів, пошкодивши усе в середині літньої кухні та нанісши йому багато ран. На звук вибуху прибігла дочка і викликала швидку медичну допомогу. Від отриманих ран він став інвалідом 2-ї групи. Заявлений цивільний позов підтримує у повному об`ємі та просить суворо покарати обвинуваченого», – йдеться у вироку.

Також суд розглянув обвинувачення Василя Данилюка у ДТП з потерпілою, що сталася у 2019 році. Цю аварію прикарпатець теж скоїв напідпитку. Винним в обох подіях він себе визнав частково, відмовившись компенсувати заподіяну шкоду потерпілій в ДТП та зазначив, що граната випала у нього з рук під час того, як потерпілий хотів її відібрати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Андрій Бейко визнав Василя Данилюка винним у замаху на вбивство та порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження середньої важкості, і призначив йому 8 років ув’язнення з позбавленням права 2 роки керувати транспортними засобами. Засуджений має сплатити 14,4 тис. грн за проведення експертиз, а також 67 тис. грн –потерпілій у ДТП та 400 тис. грн – потерпілому від вибуху гранати.