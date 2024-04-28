Рогатинський районний суд, який виніс вирок Роману Гулію

Рогатинський районний суд Івано-Франківської області визнав винним Романа Гулія у незаконному поводженні з боєприпасами, хуліганстві та зберіганні наркотиків. Чоловікові призначили три роки й два місяці в'язниці. У вироку йдеться, що невідомі на стіні старої пекарні залишили лайливий напис у селі Добринів і обізвали подругу Романа Гулія «курвою». Після цього чоловік стріляв по стіні з лайливим написом і кинув гранату у подвір'я сім'ї, з якою конфліктувала його подруга. Роман Гулій не визнав провину повністю й казав, що випадково стріляв і кидав гранату.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували в судовому реєстрі, Роман Гулій зберігав вдома наступальну ручну осколкову гранату РГД-5. У березні 2023 року він взяв боєприпас зі сховку, рушницю та пішов з дому о 23:30. Приблизно о 00:30 4 березня він підійшов до закинутого приміщення старої пекарні й вистрілив в стіну сім разів. Після цього кинув гранату в одне з домогосподарств в селі Добринів. Згодом, під час обшуків, поліцейські встановили, що чоловік зберігав вдома в гаражі канабіс.

Роман Гулій розповів у судів, що посварився з дружиною і пішов з дому, щоб побути на самоті. З собою взяв рушницю, щоб не було страшно йти, але не мав наміру комусь нашкодити. Коли прийшов до сусіднього села, вирішив вистрілити в закинуту будівлю. Обвинувачений сказав, що випадково в кишені його куртки виявилась граната, яку він знайшов в лісі, коли шукав збиту ракету. За словами Романа Гулія, він з цікавості витягнув кільце гранати, «воно зашипіло». Чоловік злякався і кинув боєприпас «в напрямку потічка, а куди граната впала – не бачив». На уточнюючі запитання відповів, що посварився з дружиною, бо в селі пліткували, що він зраджував їй із її однокласницею. Під час допиту Роман Гулій не міг пояснити, чому стріляв по стіні з лайливим написом й сказав: «Щось помішалося і так сталося».

Щодо канабісу, який поліцейські виявили під час обшуків, обвинувачений сказав, що випадково знайшов рослину на околиці села й приніс в гараж. Він переконував, що рослина, яка була в пакеті, сама висохла й розкришилася. Коли прокурор зауважив, що ці свідчення відрізняються від тих, які чоловік давав на досудовому розслідування, то Роман Гулій зазначив, що не читав протокол допиту, коли його підписував.

У помешканні, в бік якого обвинувачений кинув гранату, перебували четверо людей – подружжя, їхній син та його дівчина. Через вибух гранати у вікні розбилось скло. Після інциденту Роман Гулій компенсував збитки потерпілим, вибачився, але не зміг пояснити причину своїх дій. Він зазначив, що хтось подумав, що ця сім'я зробила лайливий напис на стіні пекарні, в яку він стріляв, й обізвала однокласницю його жінки «курвою».

Дівчина, яка була у будинку, розповіла, що перед цією подією у них був конфлікт з однокласницею дружини Романа Гулія. Вона запитувала, хто про неї розпускає плітки й кричала, що нікого не має цікавити її життя. Крім цього, жінка погрожувала, що за неї заступиться знайомий. Про лайливий напис потерпілі дізналися від продавчині в місцевому магазині, але вона не знала, хто його залишив.

Роман Гулій не визнав провини повністю й не повідомив про мотив злочину. Суд визнав неправдивими свідчення, що він випадково прийшов до місця, де був образливий напис про його знайому, та випадково кинув гранату під вікно людям, які мали конфлікт з жінкою.

Суддя Михайло Рибій визнав Романа Гулія винним у незаконному поводженні з боєприпасами, хуліганстві та зберіганні наркотиків (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 309 ККУ) та призначив йому три роки та два місяці позбавлення волі. Крім цього, чоловік має сплатити 35,6 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в Івано-Франківському апеляційному суді.