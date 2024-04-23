Мешканець Яворова кинув гранату в автомобіль ZX-Auto Admiral

Яворівський районний суд звільнив від покарання Богдана Духнича, призначивши йому два роки іспитового терміну. Обвинувачений у 2023 році кинув гранату в автомобіль мешканця Яворова. Богдан Духнич відшкодував потерпілому моральну й матеріальну школу.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений купив ручну осколкову гранату. Богдан Духнич на автомобілі Кіа Sportage 11 лютого 2023 року під'їхав до прибудинкової території потерпілого й приблизно о 23:22 кинув гранату в автомобіль ZX-Auto Admiral. Боєприпас вибухнув і пошкодив авто. Після цього обвинувачений втік. У вироку йдеться, що сума збитків для потерпілого становить понад 32 тис. грн.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та просив суворо не карати. Він зазначив, що опікується літніми дідусем і бабусею. Крім цього, він добровільно відшкодував збитки. Потерпілий також просив звільнити обвинуваченого від покарання, оскільки той відшкодував у повному обсязі моральні й матеріальні збитки. Через це суд вирішив не досліджувати обставини інциденту.

Суддя Юрій Колтун визнав Богдана Духнича винним в умисному знищенні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ) і незаконному зберіганні вибухівки (ч. 1 ст. 263 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Крім цього, обвинувачений має сплатити майже 21 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.