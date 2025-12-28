Новий стандарт почне діяти з 2028 року

Кабінет міністрів України затвердив оновлений Державний стандарт початкової освіти. Згідно з ним першокласники навчатимуться з 1 вересня 2028 року, але вже зараз він стане основою для нових програм і підручників. Про це 28 грудня повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Новий держстандарт передбачає:

чіткіше визначені результати навчання для 1–2 та 3–4 класів, орієнтири для оцінювання, що допомагають вчителям бачити розвиток дитини та планувати навчання послідовно;

посилена увага до безпечного освітнього середовища з урахуванням психоемоційних викликів, які сьогодні мають молодші школярі;

індивідуальний підхід до навчання, підтримка учнів з особливими освітніми потребами та врахування мовного й культурного різноманіття;

узгодження з базовою середньою освітою, що робить перехід до 5 класу плавним і зрозумілим;

врахування цифрової реальності і вимоги до роботи з даними, інформаційної безпеки та онлайн-взаємодії.

Попередній держстандарт початкової освіти був чинним з 2018 року. Його оновлення зумовлене викликами сьогодення. Новий стандарт напрацювали фахівці освітньої сфери, науковці та вчителі-практики, щоб він відповідав реальним умовам навчання.

Нагадаємо, у листопаді уряд затвердив також новий держстандарт дошкільної освіти.