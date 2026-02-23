Дітей запрошують на цікаві вистави у Львові

Останній тиждень лютого у Львові буде сповнений цікавими подіями для дітей. Вистави за мотивами улюблених казок, пізнавальні майстер-класи та багато іншого у добірці подій від ZAXID.NET. Розповідаємо, куди піти з дітьми у Львові із 23 лютого по 1 березня.

***

У вівторок, 24 лютого, діток від 8 років запрошують на майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі. Деталі.

У п'ятницю, 27 лютого, о 16:00 дітей та підлітків запрошують на зустріч в Мінералогічному музеї «Все про вулкани». Обіцяють цікаву розповідь, майстер-класи та експерименти. Деталі та вартість.

У п’ятницю, 27 лютого, артстудія «Творча кухня», що на проспекті В’ячеслава Чорновола, запрошує дітей на майстер-клас «Дитяча ліпка». Деталі та вартість.

27, 28 лютого та 1 березня у Львівському театрі ляльок відбудеться вистава «Стук-грюк» для діток до трьох років. Завдання вистави – допомогти малюкам познайомитися з навколишнім світом. У легкій, доступній формі, з використанням різних кольорів, фактур і рухів, можна зацікавити дитину і заохотити її до пізнання. Деталі та вартість.

У суботу, 28 лютого, театр ОКО запрошує на сімейне театрально-циркове шоу «Снігова Королева». Історія розповідає про маленьку дівчинку Герду, яка, незважаючи на труднощі, вирушає на порятунок свого друга Кая, якого захопила у свій крижаний палац Снігова королева. Герда долає всі перешкоди, щоб врятувати Кая, нагадуючи йому про справжні людські цінності – тепло серця, силу любові, важливість сім’ї та стосунків. Деталі.

У суботу, 28 лютого, діти від трьох років можуть взяти участь у ігровому майстер-класі із ляльковедення. Деталі.

У суботу, 28 лютого, у Львівському театрі ляльок також можна відвідати виставу «Таємниця Лісовичка». Деталі.

У неділю, 1 березня, Львівський академічний обласний театр ляльок запрошує діток від 7 років на виставу «Тарас» за твором Богдана Стельмаха. Дитина, яка не мала й половини можливостей сучасних людей продемонструвала своїм прикладом, що означає боротьба. Це направду історія успіху хлопчика без якого не було б України. Чорне і біле у виставі підкреслює унікальність постаті Тараса Шевченка. Деталі.

У неділю, 1 березня, діток від трьох років запрошують на виставу «Аліса у країні див» за мотивами казки Льюїса Керрола. Деталі.

Діткам також може бути цікаво відвідати львівський океанаріум, що розташований на проспекті Тараса Шевченка у центрі Львова. Деталі.

Музей науки на вул. Стрийській буде цікавий не лише юним дослідникам, а й дорослим. Це інтерактивний простір площею 2200 м², який допомагає пізнати світ, в якому ми живемо, завдяки дослідам та взаємодії. Деталі.

Дізнатись, як тварини та рослини пристосовуються до різних умов середовища, почути історію відкриття Антарктиди та української станції «Академік Вернадський». Все це можна зробити у Державному природознавчому музеї, який працює із середи по неділю. Деталі.