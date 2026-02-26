Хмельницький національний університет – найбільший в області заклад вищої освіти

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на посаду ректора Хмельницького національного університету, який донедавна очолював Сергій Матюх. Повідомлення про конкурс оприлюднили на сайті МОН у четвер, 26 лютого.

Участь у конкурсі можуть брати громадяни України, які мають науковий ступінь та вчене звання, а також працювали на посадах науково-педагогічних працівників щонайменше 10 років. Термін подання заявок становить два місяці з дня публікації оголошення. З переліком документів, необхідних для участі, можна ознайомитись на сайті МОН.

Нагадаємо, що ректором та за сумісництвом доцентом Хмельницького національного університету з 2021 року є Сергій Матюх. В університеті пояснили ZAXID.NET, що конкурс проводять у зв’язку із закінченням його контракту, проте чи подаватиме він свою кандидатуру знову – наразі невідомо.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», одна й та сама людина може обіймати посаду ректора не більше двох термінів (по пʼять років кожен) у відповідному закладі.

