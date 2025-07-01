Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок солдату через порушення правил поводження зі зброєю. Під час навчальних стрільб він вистрелив із автомата собі у ногу та здійснив випадковий постріл у іншого військового. За кримінальне правопорушення суд призначив йому покарання – пів року службового обмеження з відрахуванням частини грошового забезпечення у дохід держави.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, випадок трапився наприкінці грудня 2024 року на території однієї з військових частин. Уродженець Сумської області, солдат Сергій Т. під час навчальних стрільб намагався змінити руку, яка тримала автомат Калашникова, але випадково вистрілив собі в ногу, втратив контроль над зброєю та вистрілив у сторону іншого військового, який отримав наскрізне поранення правого плеча та передпліччя.

Через недбалість щодо солдата порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю), він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Сторони погодились на призначенні покарання – службового обмеження на пів року з відрахуванням в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення.

Цю справу розглянула суддя Уляна Костюк, яка затвердила угоду та призначила відповідне покарання. На вирок ще можна подати апеляцію.