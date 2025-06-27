Яворівський районний суд Львівщини визнав солдата з Волині винним у самовільному залишенні військової частини (СЗЧ), призначивши п’ять років тюрми. Після першого СЗЧ солдату дозволили повернутись на службу, але він ще тричі втікав з частини.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, уродженець Волинської області Василь Г. протягом червня 2024 року – січня 2025 року тричі вчиняв СЗЧ. Щодо солдата порушили кримінальну справу за фактом самовільного залишення частини без дозволу командира. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Відомо, що раніше Василя Г. уже судили за СЗЧ, але суд звільнив його від кримінальної відповідальності та дозволив повернутись на службу.

Цю справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, призначивши йому покарання – п’ять років тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.