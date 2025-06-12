Галицький районний суд Львова виніс вирок військовому з Тернополя, який крав та здавав у ломбард майно військової частини – ноутбуки та камери на 450 тис. грн. Солдат визнав свою провину, заявив, що мав проблеми із азартними іграми, а завдану матеріальну шкоду частині уже відшкодовано. Суд призначив йому п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, у невстановлений слідством час, але не пізніше серпня 2024 року, солдат під час проходження служби у одній з військових частин вкрав майно, яке перебувало на балансі частини. Йдеться про 14 ноутбуків, дві екшн-камери та один фотоапарат Nikon на загальну суму 450 тис. грн. Відомо, що крадене майно солдат здавав у ломбарди Львова і Тернополя.

Після виявлення крадіжки щодо військового порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення військового майна).

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що мав залежність від азартних ігор і зараз лікується у психотерапевта. Він заявив, що викрадена техніка була у мультимедійному класі військової частини та ніким не використовувалась, лише у грудні 2024 року виникла потреба у техніці і тоді виявили крадіжку. Матір допомогла обвинуваченому викупити з ломбардів частину краденої техніки, а вартість іншої частини відшкодував його колега, за яким ця техніка була закріплена. Солдат просив його суворо не карати, має бажання й надалі служити у ЗСУ.

Цю справу розглянула суддя Ольга Кротова, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого, який раніше не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Військового визнали винним у викраденні майна та призначили покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.