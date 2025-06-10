Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок солдату Володимиру Г., який втік з території військової частини перед відправкою на передову – це уже друге СЗЧ військового, раніше його звільняли від кримінальної відповідальності для продовження служби, але цього разу суд призначив тюремний термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, військовий із Львівщини Володимир Г. на початку лютого самовільно залишив територію військової частини та понад два місяці ухилявся від служби. У квітні він сам прийшов у ДБР.

Щодо солдата порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. У суді він розповів, що пішов воювати добровольцем у 2022 року, але наразі має проблеми зі здоров’ям. За словами обвинуваченого, їх мали відправляти на передову, але натомість він вирішив поїхати до рідних у Луцьк, не попередивши командування.

Відомо, що це вже вдруге щодо Володимира Г. порушують кримінальну справу за фактом СЗЧ – у листопаді 2024 року його звільнили від кримінальної відповідальності для продовження служби в ЗСУ.

Справу розглянула суддя Мар’яна Олещук, яка дослідила усі докази та матеріали, визнавши солдата винним у СЗЧ – йому призначили п’ять років тюремного ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.