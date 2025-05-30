Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок прикордоннику за несанкціоновану зміну інформації та втручання у систему «Гарт-1», через що 27 чоловіків незаконно виїхали з України. Йому призначили два роки тюрми, але замінили покарання на службове обмеження для військових з відрахуванням частини грошового забезпечення в дохід держави.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, протягом травня-червня 2024 року прикордонник Віталій С. перебував на службі у пункті пропуску «Грушів-Будомєж». Він мав доступ до системи «Гарт-1» та здійснював прикордонний контроль. У матеріалах справи вказано, що через втручання у систему з України незаконно виїжджали чоловіки призовного віку, які хотіли ухилитись від мобілізації. Загалом у вироку вказано 27 людей, які змогли протиправно виїхати до Польщі.

У одному з випадків, який трапився на початку червня 2024 року, у пункт пропуску на авто Тoyota Саmry приїхали двоє чоловіків. Віталій С. не провів належну перевірку документів, які б надали їм дозвіл на перетин кордону (пенсійних посвідчень про присвоєння кожному третьої групи інвалідності). Прикордонник зайшов у систему та вніс у «Гарт-1» недостовірну інформацію про наявність у чоловіків третьої групи інвалідності, що дозволило їм перетнути кордон.

Щодо Віталія С. порушили кримінальну справу за ч.1 та ч.3 ст.362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації).

Прикордонник уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Обвинувачений є учасником бойових дій, раніше не судимим та пообіцяв надати свідчення щодо причетних до цієї схеми.

Цю справу розглянула суддя Наталія Швед, яка дослідила усі аргументи та докази. Вона призначила визнала військового винним у кримінальному правопорушенні, призначивши покарання – 2 роки тюрми, але замінила його на службове обмеження для військових на той самий строк з відрахуванням 15% грошового забезпечення у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.