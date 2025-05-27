Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовому за СЗЧ – солдат півтора року уникав проходження служби та під час СЗЧ вчинив крадіжку. Суд призначив йому п’ять років тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, під час повномасштабної війни, влітку 2022 року, Богдана Х. мобілізували на військову службу. Наприкінці травня 2023 року солдат самовільно втік з місця служби та переховувався до грудня 2024 року.

Під час СЗЧ військовий вчинив крадіжку велосипеда Maxx Pro, після чого був затриманий поліцією. У суді обвинувачений визнав свою провину у кримінальних правопорушеннях.

Справу розглянув суддя Назарій Нор, який дослідив усі матеріали, визнавши Богдана Х. винним у СЗЧ та крадіжці, йому призначили покарання – 5 років та 2 місяці тюрми. На вирок ще можна подати апеляцію.