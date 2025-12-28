Суд встановив, що позивач перебуває на військовому обліку та має чинний договір про навчання

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення місцевого ТЦК та СП, який відмовив у відстрочці від призову студенту Коледжу туризму у Благоєвраді.

Як йдеться у рішенні суду від 19 грудня, Олег Воляк у 2012 році закінчив Коледж приватного вищого навчального закладу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, а у травні 2025 року його зарахували на бакалаврат Коледжу туризму болгарського міста Благоєврад.

Через це студент попросив у ТЦК відстрочку від мобілізації. У центрі комплектування відмовили прикарпатцю, бо у нього не було довідки, сформованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Суд встановив, що позивач перебуває на військовому обліку та має чинний договір про навчання у болгарському виші.

«Іноземні навчальні заклади фактично не мають доступу до ЄДЕБО, відповідно не можуть сформувати довідку про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Однак наведене не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від проходження військової служби. Враховуючи, що позивач має всі необхідні документи, що підтверджують його статус студента, він є здобувачем вищої освіти в розумінні національного законодавства України», – йдеться у рішенні суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя задовільнив позов Олега Воляка, скасував рішення Четвертого відділу Івано-Франківського РТЦК та СП та зобов’язав повторно розглянути заяву студента про надання йому відстрочки від призову на військову службу. Рішення можна оскаржити в апеляції.