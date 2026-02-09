США затримали судно російського тіньового флоту

В ніч на понеділок, 9 лютого, військові Сполучених Штатів Америки в Індійському океані затримали судно Aquila II. Про це йдеться у повідомленні Міністерства війни США. За даними Головного управління розвідки України, судно належить до тіньового флоту Росії та залучене до експорту нафти в обхід санкцій.

Зазначається, що військові США переслідували танкер Aquila II від Карибського моря до Індійського океану, оскільки воно порушило «встановлений президентом Дональдом Трампом карантин для санкціонованих суден».

«Жодна інша країна на планеті не має можливості нав'язувати свою волю в будь-якій сфері. На суші, в повітрі чи на морі наші збройні сили знайдуть вас і покарають. Ви вичерпаєте паливо задовго до того, як втечете від нас», – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, танкер Aquila II належить до російського тіньового флоту та використовувався Росією для транспортування нафти та нафтопродуктів з російських портів Чорного, Балтійського морів. Aquila II перебуває під санкціями США з 10 січня 2025 року, пізніше того ж року танкер потрапив до санкційного списку Євросоюзу, Канади, Швейцарії та Великої Британії.

Як повідомляв ZAXID.NET, 7 січня після двотижневого переслідування США захопили в Атлантичному океані пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер Marinera.

А 9 січня стало відомо, що США затримали танкер Olina, яке раніше мало назву Minerva M та перебувало під санкціями через транспортування російської нафти.