Було знищено три контейнери з FPV-дронами

Українські військові атакували у Ростові-на-Дону склад безпілотних літальних апаратів, знищивши три контейнери з FPV-дронами та комплектуючими. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони підтвердили результати попередніх ударів по складу безпілотних літальних апаратів у районі Ростова-на-Дону Ростовської області. За попередніми даними, було знищено три контейнери з FPV-дронами та комплектуючими – загалом близько шість тис. безпілотників. Ще кілька контейнерів із дронами зазнали пошкоджень.

Також у ніч на 9 лютого українські сили уразили пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ росіян у районі міста Суджа Курської області. Удар було завдано по об’єкту, який використовувався для координації дій російських військ.

Крім того, на тимчасово окупованій території Херсонської області, поблизу населеного пункту Новоолексіївка, під вогневе ураження потрапив склад боєприпасів російських окупаційних сил. Відомо, що атаку здійснили оператори 414-ї бригади «Птахи Мадяра» засобами «middle strike».

У Генштабі наголошують, що інформація щодо втрат противника та масштабів завданих збитків наразі уточнюється.

Нагадаємо, 8 лютого Сили оборони підтвердили пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення на полігоні «Капустін Яр» в Астраханській області РФ під час останніх уражень.