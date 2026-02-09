Перший БпЛА-носій FPV-дрона виявили на початку лютого

Росіяни вперше застосували безпілотник типу «Гербера» як носій для FPV-дрона. Перше застосування зафіксували над Сумами, повідомив 9 лютого радник міністра оборони Сергій «Флеш» Безкрестнов.

Військовослужбовець показав відео, на якому видно дрон, схожий на російську «Герберу». У польоті з безпілотника десантувався FPV-дрон, який полетів в іншому напрямку. Вотермарка на відео свідчить, що відео першим опублікував один з телеграм-каналів міста Суми.

«Фіксуємо такі випадки використання щодня», – написав Сергій Безкрестнов.

Про перше застосування російського БпЛА у ролі носія FPV-дрона Сергій Безкрестнов повідомив ще на початку лютого. Він оприлюднив фотографії, на яких видно безпілотник з кріпленням для FPV-дрона.

«На жаль, сам дрон не знайдений. Може бути як ударним, так і розвідувальним. Незрозуміло, наскільки далі цей випадок отримає застосування, але всі повинні бути проінформовані», – повідомив «Флеш».

Зазначимо, дрон «Гербера» оснащений 4G-модемом для передачі відео в режимі реального часу, що дозволяє використовувати українські мобільні мережі для комунікації. Дрон може виконувати розвідку, спостереження, завдавати ударів та відволікати засоби ППО.

Нагадаємо, у січні радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати ударні дрони Shahed зі Starlink. Інститут вивчення війни також підтвердив застосування супутникових терміналів для звʼязку з ударними дронами.

Міноборони України звернулося до компанії SpaceX та її засновника Ілона Маска з проханням заблокувати росіянам можливість користуватися супутниковим звʼязком для дронових атак. Вже наприкінці січня російські телеграм-канали заявили, що Starlink тепер вимикається на дронах, які рухаються понад 90 км/год.

5 лютого Міноборони підтвердило, що через відключення терміналів Starlink росіяни зупинили штурмові дії на низці ділянок фронту. Процес обробки українських систем наразі триває.