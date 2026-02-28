Алі Хаменеї очолював Іран із 1989 року

Ізраїльські та американські сили у суботу, 28 лютого, провели операцію, спрямовану проти керівництва Ірану, під час якої загинув верховний лідер аятола Алі Хаменеї. Про це повідомили Reuters та The Times of Israel, із посиланням на ізраїльських посадовців.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув унаслідок ізраїльського авіаудару по його резиденції в Тегерані зранку 28 лютого. Кореспондент порталу Axios Барак Равід написав, що посол Ізраїлю у Вашингтоні Єхіель Лейтер вже поінформував американських чиновників про смерть Хаменеї.

Водночас ізраїльський телеканал Channel 12 стверджує, що прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу продемонстрували зображення тіла Хаменеї, нібито знайденого у його резиденції. В Ірані наразі не підтвердили цю інформацію.

Раніше Нетаньягу заявляв про багато ознак того, що іранського лідера більше немає. За інформацією Axios, посол Лейтер також повідомив, що разом із Хаменеї могли загинути й інші високопосадовці Ірану.

Зазначимо, що в іранській системі влади найвищою посадою є не президент чи голова уряду, а рахбар чи верховний керівник. Він визначає загальну політику, а також є верховним головнокомандувачем збройних сил. 86-річний Алі Хаменеї очолював Іран із 1989 року, до цього, у 1981–1989 роках він обіймав посаду президента.

Формально верховного керівника в Ірані обирає спеціальний орган – Рада експертів, що складається з 88 членів, яких обирають всенародним голосуванням. Водночас кандидати проходять суворий відбір і мають бути авторитетними мусульманськими богословами. Їхні кандидатури затверджує інший орган – Рада вартових конституції, половину складу якої призначає сам рахбар. Нинішнім очільником Ради вартових є 99-річний соратник Хаменеї Ахмад Джаннаті.

Серед можливих претендентів Хаменеї називають Алі Ларіджані, Аліреза Арафі, Хасан Хомейні – онука першого рахбара, а також спікера парламенту Мохаммед Галібаф. Та за однією з найпоширеніших версій є та, що Хаменеї міг би передати владу своєму сину Моджтаба Хаменеї, який протягом багатьох років входить до найближчого його оточення.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американські та ізраїльські військові завдали серію масштабних ударів по Ірану. Медіа повідомляли, що серед загиблих також можуть бути міністр оборони Ірану Амір Насірзаде та командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммед Пакпур.