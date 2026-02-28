Військові прорвали укріплення та знищити вогневі точки росіян

На Олександрівському напрямку українські військові продовжують наступальні дії та поступово витісняють російські сили. Бійці 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу Десантно-штурмових військ опублікували кадри прориву ворожої оборони.

За даними військових, російські підрозділи заздалегідь облаштували оборонну лінію на цій ділянці фронту. Втім, розвідувальні групи CG132 змогли прорвати укріплення та знищити вогневі точки, особовий склад противника і склади з боєприпасами.

Успішна операція дозволила зірвати подальші наступальні плани окупантів і створити умови для просування інших підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з кінця січня українські штурмовики звільнили 400 км2 території та встановили контроль над вісьмома селами на Олександрівському напрямку.