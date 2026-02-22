Українські військові здійснюють контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку

Десантно-штурмові війська підтвердили контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку. Українські військові у межах операції вже звільнили вісім сіл. Про це йдеться у повідомленні ДШВ, опублікованому у неділю, 22 лютого, на офіційній фейсбук-сторінці.

У Десантно-штурмових військах повідомили, що угрупування здійснює операцію на Олександрівському напрямку (стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей). Головне завдання українських військових – завадити просуванню росіян на напрямку й витіснити окупантів за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області.

ДШВ зазначають, що росіяни також активно штурмують українські позиції, однак бійці успішно відбивають атаки та здійснюють наступальні дії. У ДШВ ситуацію на напрямку оцінюють, як динамічну.

«Загалом ситуацію можна охарактеризувати, як дуже динамічну. Ворог чіпляється за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні, але, попри його шалений опір, підрозділи угруповання виконують поставлені завдання і крок за кроком звільняють рідну землю», – йдеться у повідомленні ДШВ.

Зазначається, що у межах операції на Олександрівському напрямку українські військові вже звільнили понад 300 км². Цю інформацію також озвучував Володимир Зеленський в інтервʼю для AFP, що було опубліковане 20 лютого. У ДШВ уточнили, що йдеться про відновлення контролю над вісьмома населеними пунктами.

За даними hromadske, контрнаступом на Олександрівському напрямку керує командир Десантно-штурмових військ, 38-річний бригадний генерал Олег Апостол. Також участь в операції беруть 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада та 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада.

Зауважимо, що вперше про контрнаступальні дії українських військових на півдні заявили росіяни у понеділок, 9 лютого. Наступного дня, 10 лютого, командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов з позивним «Перун» підтвердив, що ЗСУ дійсно мають успіх на Гуляйпільському напрямку, що також розташований на півдні України (в районі міста Гуляйполе у Пологівському районі Запорізької області). 11 лютого 33 окремий штурмовий полк повідомив про звільнення двох сіл у Запорізькій області: Косівцеве та Придорожнє.

