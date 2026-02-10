Дмитро Філатов повідомив про успіхи ЗСУ на Гуляйпільському напрямку

Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов з позивним «Перун» повідомив, що на Гуляйпільському напрямку (Запоріжжя) українські військові «мають певні успіхи». Про це капітан Збройних сил України повідомив у коментарі для «Армія TV» у вівторок, 10 лютого.

За словами Дмитра Філатова, наразі росіяни не проводять наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, а перебувають в обороні, намагаючись утримати свої позиції. Водночас українські покращили своє положення на зазначеному напрямку.

«Збройні сили мають певні успіхи на Гуляйпільському напрямку, які поки що не можна озвучувати, оскільки операція триває. Інформація, яку противник зараз поширює у телеграмі, відповідає дійсності», – розповів Дмитро Філатов.

Зауважимо, що інтернет-видання «Телеграф» у понеділок, 9 лютого, писало, що росіяни заявляють про контрнаступ українських військових на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, за словами окупантів, ЗСУ просуваються на Запоріжжі та намагаються розділити сили росіян, щоб проникнути у їхній тил. Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин зазначив, що українські військові дійсно щодня здійснюють російські групи, які намагаються просунутися на Запоріжжі, однак наголосив, що називати дії ЗСУ «контрнаступом», – некоректно.

«Ми їх знищуємо і не даємо росіянам застосовувати цю тактику "флаговтиків". Зараз російські воєнкори прагнуть написати якось про реальну ситуацію. А виходять зі своєї брехні тим, що повідомляють про якийсь контрнаступ Сил оборони України. Ми зачищаємо свою територію від їхніх груп, які намагаються інфільтруватися, це все», – цитує «Телеграф» Владислава Волошина.

Нагадаємо, 30 січня російські телеграм-канали заявили про нібито окупацію села Тернувате на Запоріжжі. У пресслужбі Силах оборони Півдня спростували ці повідомлення, зазначивши, двом російським диверсійно-розвідувальним групам дійсно вдалося проникнути на територію села та встановити там прапор РФ, однак вже через годину українські військові знищили одну з ДРГ, а другу – захопили у полон.

8 лютого українські військові повідомили, що повністю зачистили Тернувате на Запоріжжі від росіян.

