Йдеться про приватний пансіонат «Турбота та догляд» у селі Минай

Представник Уповноваженого ВРУ з прав людини на Закарпатті Андрій Крючков розповів про небезпечні умови утримання літніх людей у приватному пансіонаті. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Відео з пансіонату «Турбота та догляд» у селі Минай Андрій Крючков оприлюднив 9 лютого. На кадрах видно лежачого під брудною білизною пацієнта, який не може відповісти на запитання представника омбудсмена.

«Встановлено умови, що не відповідають базовим вимогам безпеки та належного догляду і можуть становити ризик для життя та здоров’я людей. Попри зафіксовані порушення та проведені перевірки, заклад продовжує функціонувати», – написав Крючков у фейсбуці.

За інформацію сайту закладу «Турбота і догляд», окрім пансіонату біля Ужгорода, організація має приватні будинки для літніх людей у низці міст України, зокрема у Львові, Києві, Харкові та Одесі. Однак наразі невідомо, кому належить компанія.

«Причина – перереєстрація діяльності з одного ФОПа на іншу особу. Попередній суб’єкт господарювання припиняє діяльність, а новий юридично вважається іншим і не несе відповідальності за раніше виявлені порушення. Фактично залишаються ті самі приміщення, ті самі умови, часто той самий персонал і ті самі мешканці – але інша юридична особа на папері», – пояснив Андрій Крючков.

У вівторок, 10 лютого, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили ZAXID.NET, що після оприлюднення відео з пансіонату в селі Минай Ужгородського району відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.