Із закладу госпіталізували пенсіонерку зі зламаною ногою, якій більше доби не надавали допомоги

На Закарпатті правоохоронці провели обшуки у приватному пансіонаті для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, власником якого є подружжя із Львівщини. Із закладу госпіталізували пенсіонерку зі зламаною ногою, якій більше доби не надавали допомоги. Поліція відкрила справу за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 27 грудня, приватний пансіонат у селі Минай, біля Ужгорода, перевірили після скарги про те, що в будинку неналежно утримують людей похилого віку, не надають їм фахову медичну допомогу та незаконно позбавляють їх волі. Раніше на працівників закладу скаржився і представник Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Закарпатській області, якому відмовили у перевірці роботи пансіонату.

«За показами підопічних пансіонату персонал безпідставно застосовував до них різного роду покарання та психологічний тиск. За даним фактом у поліції розпочали перевірку та встановили, що власниками пансіонату є подружжя з Львівщини. Вони орендують триповерховий будинок, в якому надають послуги догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Однак заклад не пристосований для перебування у ньому осіб з інвалідністю, територія навколо будинку занедбана та не облаштована для прогулянок», – інформують у поліції.

Правоохоронці провели обшуки, опитали персонал і зʼясували, що в закладі перебуває пенсіонерка зі зламаною ногою. Жінку, якій більше доби не надавали допомогу, госпіталізували до лікарні. За незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.