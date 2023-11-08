У середу, 8 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як депутат зі Львова хоче присвоїти та забудувати землю геріатричного пансіонату.

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У нашому світі немає нічого нового під сонцем. Навіть у часи війни ті, хто звикли дурити й багатіти на цьому, аж ніяк не змінюють своєї поведінки. От саме такі люди вирішили присвоїти й згодом забудувати територію геріатричного пансіонату у Львові. Заклад розташований на вулиці Медової Печери. Оскільки поруч ліс і рекреаційна зона, то на цю землю вже кинули оком забудовники. Вони вирішили відрізати собі ділянку на 2,4 гектара.

Як виглядає ця схема? Ще в далекому 2010 році громадська організація «Діяльне милосердя» отримала частину землі пансіонату в постійне безстрокове користування. З документів випливає, що організацію створили саме для того, щоб заволодіти землею. Геріатричний пансіонат – це комунальний заклад Львівської обласної ради, а земля навколо належить Львівській громаді. Отож міська рада Львова у суді взялася відстоювати право на цю землю. І суд визнав її міською, але залишив в користуванні фонду «Діяльне милосердя».

Махінатори пішли на поширений трюк, щоби отримати землю у власність. Вони вирішили зареєструвати право власності на будівлю – об'єкт нерухомого майна на цій ділянці. Була одна невеличка проблема – ділянка вільна від забудови й за всі роки на ній не вели жодних будівельних робіт. Але коли це заважало людям із розвиненою фантазією і без моральних принципів? У 2021 році державний реєстратор Мостиської міської ради зареєструвала за громадською організацією «Діяльне милосердя» право власності не нежитлове приміщення площею 56,8 м² на території пансіонату. Мостиська – це місто за майже 70 км від Львова, але саме там чомусь реєстрували право власності на вигадану будівлю.

Тобто жодної будівлі, навіть залишків фундаменту на ділянці біля лісу немає. Адміністрація пансіонату звернулася в прокуратуру, поліція відкрила кримінальне провадження. Тим часом зловмисники не дрімають і вчиняють нові махінації. Організація «Діяльне милосердя» передала приміщення, якого не існує, під заставу 2 млн грн в іпотеку ТзОВ «Агератум Плюс». Це зробили, щоб право власності на нерухоме майно було складніше скасувати в суді. Але ж нерухомого майна не існує! Отже, треба цей об'єкт створити. Нещодавно невідомі привезли на майже вкрадену ділянку бетонні блоки.

Таку купу бетонних плит можна через суд легалізувати як об'єкт нерухомого майна, а вже далі вимагати передачі землі навколо у власність. Адміністрація пансіонату прибрала завезені блоки, але така ситуація може повторитися. Щоб захистити землю від крадіжки Львівська міська рада планує винести на розгляд депутатів проекти ухвал про відведення цієї землі геріатричному пансіонату.

Однак провести рішення про відведення землі пансіонату через сесійну залу буде непросто, бо є підстави вважати, що у забудові ділянки зацікавлені декілька депутатів Львівської міської ради від фракції «Європейська солідарність».

Хто ж ці люди? Адвокат Володимир Марусяк, який від 2013 року публічно захищав інтереси ГО Інвалідів «Центр реабілітаційних ініціатив "Діяльне милосердя"». У 2018 році Марусяка затримали за підозрою в отриманні хабара. Він був членом поліцейської комісії головного управління Нацполіції у Львівській області й за 500 доларів нібито мав посприяти у працевлаштуванні кандидатові на посаду оперативника. Ця скандальна історія згодом не завадила Марусякові стати депутатом Львівської міської ради від «Європейської Солідарності».

Але Марусяк не єдиний юрист і депутат у цій історії. Компанія «Агератум плюс», яка взяла під заставу вигадану будівлю на ділянці біля пансіонату, належить бізнесменові й забудовнику Роману Ярішу, який має спільний бізнес з депутатами Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексієм Різником та Юрієм Ломагою.

Обох цих персонажів, Різника і Ломагу, поєднує статус юристів і бізнесових партнерів мільйонера Григорія Козловського. Різник і Ломага заслужені юристи України – таке звання вони отримали указом Президента Порошенка. І коли вони обоє пішли в місцеву політику, то не стояло питання про вибір партії. Друзі-юристи обралися депутатами від «Європейської солідарності», теж стали мільйонерами, вели низку проектів у сфері забудови Львова. І все було добре, аж поки 27 жовтня один із них Юрій Ломага раптово не помер від серцевого нападу.

Інший депутат-юрист Олексій Різник поки що живий і, ймовірно, що будує плани на ділянку біля геріатричного пансіонату. До речі, згаданого Романа Яріша з Олексієм Різником пов'язує не лише спільний бізнес.

У вересні саме він очолював скандальний мітинг біля Ратуші у Львові, учасниками якого були нетверезі чоловіки. Організатором мітингу був депутат Олексій Різник, він виступав на подібній акції напередодні із закликами до мера Львова не виділяти гроші на ремонт бруківки під час війни. Якщо хтось не в курсі, то таких коштів ніхто з бюджету і не виділяє, але коли дуже хочеться організувати фейковий мітинг, то причину можна просто придумати. Як і уявну будівлю біля геріатричного пансіонату.

Історії львівських шулерів з депутатськими мандатами можна розповідати довго. Часом мені здається, що ці історії нескінченні, бо наші псевдопатріоти просто не можуть зупинитися у нестримному нагромадженні грошей і майна коштом обкрадання громади. Вони тягнуть собі все, до чого можуть дотягнутися так, ніби будуть жити вічно. Memento mori.