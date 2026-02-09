Складні обставини не стали на перешкоді для мистецького життя міста. Тож ми традиційно обрали найцікавіше.

9 лютого, понеділок

Jam session за участі Михайла та Петра Балогів, Луки Гануляка, Андрія Коника

Склад Stage Band:

Михайло Балог – електроніка.

Петро Балог – саксофон.

Лука Гануляк – барабани.

Андрій Коник – бас.

Подія є вечором імпровізаційних виступів львівських музикантів. Організатори зазначають, що участь інших виконавців у джемі можлива за попередньою реєстрацією.

Jam Factory Art Center, 19:00

10 лютого, вівторок

Концерт «Grand Anime Concert від LUMOS Orchestra. Opera Special»

Концерт саундтреків аніме в опері від LUMOS Orchestra. Разом з хором «Євшан» музиканти влаштують для глядачів справжню музичну феєрію. Симфонічний оркестр, хор, солісти та рок-бенд зроблять усе можливе, щоб легендарні саундтреки звучали так само, як в аніме.

Програма концерту:

Frieren

Naruto

Death Note

Demon Slayer

Dandadan

Sword Art Online

Attack on Titan

Oshi no ko

Bleach

Cowboy Bebop

One Punch Man

The Pharmacist's Monologue

One Piece

Evangelion

JoJo's Bizarre Adventure

Sailor Moon

Fullmetal Alchemist

Solo leveling

Spice & Wolf

Suzume no Torimaji

Kimi no Na wa

Львівська Опера, 19:00

11 лютого, середа

Aria Amoroso: бароковий флірт

Terra Barocca

Твори французьких та італійських майстрів музичного бароко. Скрипка й клавесин розповідатимуть історії, де дрімає маленький Амур.

Виконавці:

Ансамбль давньої музики Terra Barocca

Фоє Львівської філармонії, 19:00

12 лютого, четвер

Інтерактивний топік від Оксани Середи «Коли кіно заговорило: а що ж галичани?»

Кінець 1920-х років ознаменував початок ери звукового кіно у світовому кінематографі. Це спричинило бурхливі дискусії в європейській пресі – і Галичина не залишилася осторонь. Львівські часописи рясніли рецензіями, полеміками й емоційними оцінками «говірної фільми», яке здавалося загрозою для візуальної поетики улюбленого німого кіно.

Галичани – глядачі, критики, митці, музики, журналісти – здебільшого поставилися до звуковика з недовірою й скепсисом. Йому закидали технічну недосконалість, асинхронність зображення і звуку, що, на їхню думку, руйнувало магію екрану.

Критики не соромилися в оцінках: звуковий фільм називали навіть «сварливим пеґазом-крикуном», що втрутився у структуру кіно та піднімав руку на його «кіновість». Водночас у цій полеміці поступово визрівало розуміння: звук у кіно потребує власної естетики, нових правил і контексту для розвитку.

Тож Оксана Середа, старша наукова співробітниця Науково-дослідного інституту пресознавства ЛННБУ ім. Василя Стефаника, розповість про те, як галичани звикали до звукового кіно – від повного скепсису і ностальгії за німим фільмом до щирого захоплення новою кіномагією.

Львівський фотомузей, 18:00

13 лютого, п’ятниця

Концерт «Світла і радісна органна музика»

У виконанні Ольги Шпинди та Адама Віджіньського прозвучить програма, що поєднує світло, радість, урочистість. Вона не лише звучить, але й виглядає ефектно, адже тут ви почуєте дует в чотири руки й ноги.

Розпочнеться концерт з грандіозного твору «батька» органної симфонії Сезара Франка. Знамените педальне соло (гра ногами) у виконанні Адама Віджіньського задасть тон усьому вечору. Це музика світла, енергії та справжнього драйву, що з перших акордів заповнює весь простір. Сюїта на теми відомих різдвяних колядок Ральфа Бельтінга – центральна подія концерту. У цьому органному ансамблі ви побачите неймовірну злагодженість: чотири руки та чотири ноги за одним пультом. Композитор майстерно переплітає знайомі кожному мелодії з елементами джазу та госпелу. Фінал вечора – монументальний шедевр бельгійської музики – «Героїчна соната» Жозефа Йонгена, який виконає Ольга Шпинда.

Виконавці:

Адам Віджіньські – орган (Польща)

Ольга Шпинда – орган (Україна\Польща)

Львівський органний зал, 19:00

14 січня, субота

«Гурт «Скрябін» у супроводі оркестру. «Про Любов»

Еурт «Скрябін» із симфонічним оркестром у День закоханих виконає Найкращі пісні Андрія Кузьменка. «Шампанські очі», «Останній танець», «Шмата», «Не даєш», «Мовчати», «Місця щасливих людей», «Спи собі сама»…

Львівський цирк, 18:00

15 лютого, неділя

Carmina Burana

Карл Орф

Carmina Burana – сценічна кантата, написана композитором Карлом Орфом у 1935—1936 роках. Перша постановка твору відбулася 8 червня 1937 року в Франкфуртській Опері.

Виконавці:

Христина Щигіль (сопрано)

Назар Омельчук (контратенор) Володимир Щигіль (баритон)

Віоліна Петриченко, Євген Романов (фортепіано)

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик»

Група ударних інструментів «Lviv Percussion»

Володимир Сивохіп (диригент).

Львівська філармонія, 18:30

На головному фото кадр з аніме Naruto