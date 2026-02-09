Що почути та побачити у Львові?
Концерти, кінопокази та вистави з 9 до 15 лютого 2026 року0
Складні обставини не стали на перешкоді для мистецького життя міста. Тож ми традиційно обрали найцікавіше.
9 лютого, понеділок
Jam session за участі Михайла та Петра Балогів, Луки Гануляка, Андрія Коника
Склад Stage Band:
- Михайло Балог – електроніка.
- Петро Балог – саксофон.
- Лука Гануляк – барабани.
- Андрій Коник – бас.
Подія є вечором імпровізаційних виступів львівських музикантів. Організатори зазначають, що участь інших виконавців у джемі можлива за попередньою реєстрацією.
Jam Factory Art Center, 19:00
10 лютого, вівторок
Концерт «Grand Anime Concert від LUMOS Orchestra. Opera Special»
Концерт саундтреків аніме в опері від LUMOS Orchestra. Разом з хором «Євшан» музиканти влаштують для глядачів справжню музичну феєрію. Симфонічний оркестр, хор, солісти та рок-бенд зроблять усе можливе, щоб легендарні саундтреки звучали так само, як в аніме.
Програма концерту:
- Frieren
- Naruto
- Death Note
- Demon Slayer
- Dandadan
- Sword Art Online
- Attack on Titan
- Oshi no ko
- Bleach
- Cowboy Bebop
- One Punch Man
- The Pharmacist's Monologue
- One Piece
- Evangelion
- JoJo's Bizarre Adventure
- Sailor Moon
- Fullmetal Alchemist
- Solo leveling
- Spice & Wolf
- Suzume no Torimaji
- Kimi no Na wa
Львівська Опера, 19:00
11 лютого, середа
Aria Amoroso: бароковий флірт
Terra Barocca
Твори французьких та італійських майстрів музичного бароко. Скрипка й клавесин розповідатимуть історії, де дрімає маленький Амур.
Виконавці:
- Ансамбль давньої музики Terra Barocca
Фоє Львівської філармонії, 19:00
12 лютого, четвер
Інтерактивний топік від Оксани Середи «Коли кіно заговорило: а що ж галичани?»
Кінець 1920-х років ознаменував початок ери звукового кіно у світовому кінематографі. Це спричинило бурхливі дискусії в європейській пресі – і Галичина не залишилася осторонь. Львівські часописи рясніли рецензіями, полеміками й емоційними оцінками «говірної фільми», яке здавалося загрозою для візуальної поетики улюбленого німого кіно.
Галичани – глядачі, критики, митці, музики, журналісти – здебільшого поставилися до звуковика з недовірою й скепсисом. Йому закидали технічну недосконалість, асинхронність зображення і звуку, що, на їхню думку, руйнувало магію екрану.
Критики не соромилися в оцінках: звуковий фільм називали навіть «сварливим пеґазом-крикуном», що втрутився у структуру кіно та піднімав руку на його «кіновість». Водночас у цій полеміці поступово визрівало розуміння: звук у кіно потребує власної естетики, нових правил і контексту для розвитку.
Тож Оксана Середа, старша наукова співробітниця Науково-дослідного інституту пресознавства ЛННБУ ім. Василя Стефаника, розповість про те, як галичани звикали до звукового кіно – від повного скепсису і ностальгії за німим фільмом до щирого захоплення новою кіномагією.
Львівський фотомузей, 18:00
13 лютого, п’ятниця
Концерт «Світла і радісна органна музика»
У виконанні Ольги Шпинди та Адама Віджіньського прозвучить програма, що поєднує світло, радість, урочистість. Вона не лише звучить, але й виглядає ефектно, адже тут ви почуєте дует в чотири руки й ноги.
Розпочнеться концерт з грандіозного твору «батька» органної симфонії Сезара Франка. Знамените педальне соло (гра ногами) у виконанні Адама Віджіньського задасть тон усьому вечору. Це музика світла, енергії та справжнього драйву, що з перших акордів заповнює весь простір. Сюїта на теми відомих різдвяних колядок Ральфа Бельтінга – центральна подія концерту. У цьому органному ансамблі ви побачите неймовірну злагодженість: чотири руки та чотири ноги за одним пультом. Композитор майстерно переплітає знайомі кожному мелодії з елементами джазу та госпелу. Фінал вечора – монументальний шедевр бельгійської музики – «Героїчна соната» Жозефа Йонгена, який виконає Ольга Шпинда.
Виконавці:
- Адам Віджіньські – орган (Польща)
- Ольга Шпинда – орган (Україна\Польща)
Львівський органний зал, 19:00
14 січня, субота
«Гурт «Скрябін» у супроводі оркестру. «Про Любов»
Еурт «Скрябін» із симфонічним оркестром у День закоханих виконає Найкращі пісні Андрія Кузьменка. «Шампанські очі», «Останній танець», «Шмата», «Не даєш», «Мовчати», «Місця щасливих людей», «Спи собі сама»…
Львівський цирк, 18:00
15 лютого, неділя
Carmina Burana
Карл Орф
Carmina Burana – сценічна кантата, написана композитором Карлом Орфом у 1935—1936 роках. Перша постановка твору відбулася 8 червня 1937 року в Франкфуртській Опері.
Виконавці:
- Христина Щигіль (сопрано)
- Назар Омельчук (контратенор) Володимир Щигіль (баритон)
- Віоліна Петриченко, Євген Романов (фортепіано)
- Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик»
- Група ударних інструментів «Lviv Percussion»
- Володимир Сивохіп (диригент).
Львівська філармонія, 18:30
На головному фото кадр з аніме Naruto