Сили оборони зачистили від росіян селище Тернувате на Запоріжжі
Наприкінці січня росіяни заявляли про окупацію села
Сили оборони зачистили від росіян селище Тернувате в Запорізькій області. Про це у неділю, 8 лютого, повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Голова ЦПД оприлюднив відео, на якому видно двох військовослужбовців з українським прапором навпроти стели на вʼїзді до селища. На кадрах також видно російський прапор, на якому стоять бійці.
«Ми перебуваємо в Тернуватому і робимо свою справу. Тернувате наше – українське», – повідомили військові.
Зазначимо, 30 січня російські пропагандистські телеграм-канали заявили, що росіяни нібито захопили селище Тернувате на Запоріжжі. У пресслужбі Силах оборони Півдня спростували ці повідомлення, зазначивши, що населений пункт розташований за 15 км від лінії бойового зіткнення.
За словами українських військових, дві російські диверсійно-розвідувальні групи скористались складними погодними умовами та дійсно змогли проникнути у село. Одну з цих груп ліквідували вже за годину, а другу – захопили у полон.