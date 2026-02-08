Українські бійці зняли відео біля стели Тернуватого

Сили оборони зачистили від росіян селище Тернувате в Запорізькій області. Про це у неділю, 8 лютого, повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Голова ЦПД оприлюднив відео, на якому видно двох військовослужбовців з українським прапором навпроти стели на вʼїзді до селища. На кадрах також видно російський прапор, на якому стоять бійці.

«Ми перебуваємо в Тернуватому і робимо свою справу. Тернувате наше – українське», – повідомили військові.

Зазначимо, 30 січня російські пропагандистські телеграм-канали заявили, що росіяни нібито захопили селище Тернувате на Запоріжжі. У пресслужбі Силах оборони Півдня спростували ці повідомлення, зазначивши, що населений пункт розташований за 15 км від лінії бойового зіткнення.

За словами українських військових, дві російські диверсійно-розвідувальні групи скористались складними погодними умовами та дійсно змогли проникнути у село. Одну з цих груп ліквідували вже за годину, а другу – захопили у полон.