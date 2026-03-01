Енергетичний дефіцит зафіксовано в Краснодарському краї РФ

Російська влада спрямовує електроенергію з тимчасово окупованих українських територій на покриття дефіциту у власних південних регіонах, зокрема в Краснодарському краї. Про це повідомив Центр національного спротиву в неділю, 1 березня.

Зазначається, що розподіл потужностей здійснюється з урахуванням потреб російської економіки та військової інфраструктури.

Раніше, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв публічно визнав, що регіон уже кілька років перебуває в умовах енергетичного дефіциту. Через це, за його словами, заблоковано сотні інвестиційних проєктів на суму в трильйони рублів.

Водночас саме в цьому регіоні зосереджені логістичні хаби, склади боєприпасів, ремонтні бази, пункти управління, а також системи ППО і РЕБ, які потребують безперебійного електропостачання.

Натомість на тимчасово окупованих територіях регулярно фіксують відключення світла, зупинки або обмеження роботи підприємств і масові відключення для цивільних. Публічно Росія пояснює ці збої «обстрілами інфраструктури», однак фактично йдеться про перерозподіл електроенергії на користь південних регіонів Росії та військово-промислового комплексу, а не потреб людей.