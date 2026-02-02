Бійці «Ахмат Північ» проводять інвентаризацію активів

Бойовики, пов’язані з главою Чечні Рамзаном Кадировим, розпочали активний процес захоплення бізнесу в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

За даними агентів руху, в місті зафіксовано початок переподілу власності за схемою, яка раніше застосовувалася росіянами в Маріуполі. Йдеться про цілеспрямовану підготовку до встановлення контролю над найбільш прибутковими підприємствами.

Зокрема, бійці 78-го полку «Ахмат Північ» проводять інвентаризацію активів та тиснуть на власників аграрних компаній і торгівельних мереж. Метою таких дій є примусове або формально добровільне відчуження майна на користь структур, пов’язаних із Грозним.

У «АТЕШ» зазначають, що репресії проти місцевих підприємців посилюються щодня. Бойовики вдаються до погроз фабрикації кримінальних справ, незаконних перевірок та інших методів. Також мешканці Токмака повідомляють про постійну присутність озброєних військових в офісах підприємств і спроби нав’язати так зване зовнішнє управління з-поміж наближених до «кадирівських» командирів людей.

У партизанському русі наголошують, що події в Токмаку є черговим підтвердженням колоніальної політики Кремля, за якою українські міста передаються на пограбування лояльним збройним формуванням в обмін на утримання контролю над фронтом.

Нагадаємо, наприкінці листопада Головне управління розвідки спільно з рухом опору провели спецоперацію на території тимчасово окупованого Бердянська, підірвавши бійців підрозділу «Ахмат», які крали пальне та продавали його.