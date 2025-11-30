«Кадирівців» підірвали на місці, де вони продавали крадене пальне

Головне управління розвідки спільно з Рухом опору провели спецоперацію на території тимчасово окупованого Бердянська, підірвавши бійців підрозділу «Ахмат», які крали пальне та продавали його. На місці збуту краденого пального пролунали два вибухи, внаслідок чого «кадирівці» зазнали втрат, повідомили у пресслужбі ГУР 30 листопада.

За даними розвідників, підрив окупантів стався 29 листопада у Бердянську на Запоріжжі. Місцеві партизани дізналися, що бійці чеченського підрозділу «Ахмат» налагодили корупційну схему з продажу краденого пального, продаючи соляру на одній і тій самій точці на трасі під Бердянськом.

«Після мінування місця “торгівлі” у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви. Внаслідок першого вибуху московити запанікували ― хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап ― тоді здетонувало вдруге», – повідомили у пресслужбі ГУР.

В результаті спецоперації у Бердянську уражені два авто, якими пересувалися продавці краденого з підрозділу «Ахмат». Наразі уточнюється кількість втрат ворога.

Нагадаємо, 21 листопада ГУР повідомило, що на тимчасово окупованій території Луганської області рух спротиву ліквідував чотирьох росіян. У селищі Калинове учасники руху опору підірвали чотирьох окупантів, а також автомобіль УАЗ та багі.