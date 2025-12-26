Група людей блокувала вхід до церкви та стверджувала, що до храму немає ключів

У четвер, 25 грудня, близько 300 парафіян церкви Святих апостолів Петра і Павла у Космачі Івано-Франківської області прийшли на службу до храму, проте їх туди не пустили інші віряни, які незгодні переносити дату святкування Різдва з 7 січня. Про це повідомило у пʼяницю, 26 грудня, «Суспільне» із посиланням на місцевих мешканців.

За словами очевидців, вхід до церкви парафіянам заблокували близько 25 людей, які проти переходу на новоюліанський календар. Нагадаємо, згідно з новоюліанським календарем Різдво святкують 25 грудня, а не 7 січня.

Люди, які блокували вхід, заявили, що ключів від церкви немає. Парафіяни, які прийшли на різдвяну службу, чекали понад пʼять годин, але богослужіння так і не відбулося. В результаті люди пішли на місцевий цвинтар, де помолилися біля могил полеглих у російсько-українській війні військовослужбовців, та розійшлися.

Нагадаємо, у 2023 році, після ухвалення закону про перехід церков на новоюліанський календар, найбільша у Космачі парафія святих апостолів Петра і Павла ПЦУ не прийняла змін та заявила, що буде святкувати Різдво 7 січня. Після цього парафіяни закликали митрополита Андрія (Абрамчука) надати письмову вказівку для настоятеля храму отця Василя Кіфора, яка передбачає службу і 25 грудня, і 7 січня.

За словами секретаря митрополита, той сказав «служити і тим, і тим». Після цього отець Василь Кіфор все ж погодився провести різдвяне богослужіння і 25 грудня.