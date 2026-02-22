У суді Валентина Денисова визнала провину

Франківський районний суд покарав водійку Mercedes-Benz E250 Валентину Денисову, яка в січні вʼїхала в паркан у центрі Львова та втекла. Суд призначив їй 3400 грн штрафу. Валентина Денисова – дружина колишнього директора Львівського державного заводу «ЛОРТА» Володимира Чауса, якого підозрюють у розкраданні запчастин до ППО.

ДТП трапилась 3 січня на вул. Кобилянської у Львові. Водійка автомобіля Mercedes-Benz E250 Валентина Денисова в'їхала у металевий паркан та втекла з місця ДТП. Пізніше вона повернулася, аби забрати номерні знаки. Тоді її на відео зафіксували перехожі.

За кілька днів поліція розшукала 66-річну порушницю. На неї два протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.

Суд обʼєднав обидва протоколи в єдине провадження і розглянув справу 17 лютого. У суді Валентина Денисова свою провину визнала і просила суворо її не карати. Враховуючи обставини справи, суддя Зоряна Коліщук визнала водійку винною за двома інкримінованими статтями адмінкодексу та призначили 3400 грн штрафу. При цьому, суд звільнив її від сплати судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Валентина Денисова є дружиною колишнього директора Львівського державного заводу «ЛОРТА» Володимира Чауса, якого підозрюють у розкраданні запчастин до ППО. У межах кримінального провадження суд спершу арештував автомобіль Mercedes-Benz E250, але згодом скасував арешт, оскільки в день вручення підозри Володимир Чаус переписав усе майно на дружину.