Валентина Денисова повернулась на місце ДТП, аби забрати номерні знаки, які відпали від удару

Патрульна поліція розшукала водійку Mercedes-Benz E250, яка 3 січня вчинила ДТП в центрі Львова та втекла. На 66-річну Валентину Денисову склали два адмінпротоколи. Валентина Денисова – дружина колишнього директора Львівського державного заводу «ЛОРТА» Володимира Чауса, якого підозрюють у розкраданні запчастин до ППО.

ДТП трапилась 3 січня на вул. Кобилянської у Львові. Водійка автомобіля Mercedes-Benz E250 в'їхала у металевий паркан та втекла з місця ДТП. Пізніше вона повернулася, аби забрати номерні знаки. Тоді її на відео зафіксували перехожі.

За даними ZAXID.NET, порушницею є дружина колишнього директора Львівського державного заводу «ЛОРТА» Володимира Чауса, якого підозрюють у розкраданні запчастин до ППО. У межах кримінального провадження суд спершу арештував автомобіль Mercedes-Benz E250, але згодом скасував арешт, оскільки в день вручення підозри Володимир Чаус переписав усе майно на дружину.

6 січня поліція повідомила, що розшукала 66-річну порушницю. На неї два протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.