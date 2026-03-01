Корпус вартових ісламської революції (КВІР) пригрозив Ізраїлю і США «найбільшою атакою» за всю історію Ірану у відповідь на ліквідацію верховного лідера Ісламської Республіки аятоли Алі Хаменеї. Відповідну заяву оприлюднили вранці неділі, 1 березня, передає Al Jazeera.

Військове формування оголосило про початок «найпотужнішої наступальної операції в історії Ісламської Республіки» проти Ізраїлю та американських військових баз на Близькому Сході після офіційного підтвердження загибелі верховного лідера країни унаслідок ракетного удару 28 лютого.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан засудив вбивство Хаменеї як «тяжкий злочин» і наголосив, що країна переходить до стадії повномасштабної відплати. За його словами, іранська відповідь буде настільки потужною, що змусить Вашингтон та Тель-Авів капітулювати.

«Ми змусимо Америку і сіоністське утворення пошкодувати про це і продовжимо справу лідера Хаменеї», – заявив Пезешкіан.

За даними агентства Reuters, у ніч на 1 березня Іран атакував міста Ізраїлю та країни Перської затоки. Зазначається, що вибухи лунали у Тель-Авіві, Кувейті, в Дубаї та в Досі.

У Дубаї під удар потрапив готель Burj Al Arab і міжнародний аеропорт, а у Бахрейні – готель Crowne Plaza Manama.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп застеріг Іран від «дуже сильного удару» у відповідь сьогодні.

«Їм (іранцям, – ред.) краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо їх з силою, якої ще ніколи не бачили!» – йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, уранці 28 лютого американські та ізраїльські військові завдали серії масштабних ударів по Ірану. У відповідь Корпус вартових ісламської революції, який визнано терористичною організацією, завдав ракетних ударів по американських військових базах на території Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту.

Увечері медіа повідомили, що в результаті операції ізраїльських та американських сил загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. 86-річний верховний лідер загинув унаслідок ізраїльського авіаудару по його резиденції в Тегерані зранку 28 лютого. Окрім Алі Хаменеї, на місці удару також знайшли тіла дочки, зятя, онука й однієї з невісток верховного лідера. В Ірані оголосили 40-денну жалобу.