Російський зенітний ракетний комплекс «Стріла-10»

Оператори Сил безпілотних систем, що дислокуються в Донецькій області, уразили засоби протиповітряної оборони ворога. Йдеться про російський зенітно-ракетний комплекс «Стріла» та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300В. Про це 28 лютого повідомили у соцмережах СБС.

Зазначається, що радіолокаційну станцію окупантів вдалось уразити бійцям 412-ї окремої бригади Nemesis СБС. Водночас оператори 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» уразили ЗРК «Стріла».

У СБС нагадують, що ураження засобів ППО противника обмежує його контроль над повітряним простором і відкриває можливості для ефективної роботи ударних засобів.

«Стріла-10» – радянський зенітно-ракетний комплекс, що призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Його виробництво почалось у 1973 році, однак росіяни досі застосовують цей ЗРК у війні проти України.

Комплекс озброєний чотирма або шістьма керованими ракетами 9М37 у різних модифікаціях, які оснащені інфрачервоною або фотоконтрастною головкою самонаведення. Це дозволяє знищувати літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники на дальності до 5 км і висоті до 3,5 км.

С-300В «Антей» – перша радянська мобільна система протиракетної та протилітакової оборони. Вона призначена для оборони важливих військових об'єктів, угруповань військ та адміністративно-промислових центрів від ударів усіх типів літаків та гелікоптерів, крилатих ракет, інших аеродинамічних засобів повітряного нападу, аеробалістичних та балістичних ракет.

Нагадаємо, ССО під час атаки на об’єкти російської ППО у Криму 25 лютого ліквідували російського підполковника Хасана Тумогаєва, який командував дивізіоном ЗРК С-400.