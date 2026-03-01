Харківський університет мистецтв є одним із провідних мистецьких вишів країни

У неділю вранці, 1 березня, російські війська атакували Харків дронами-камікадзе та ракетами. Унаслідок одного з ударів пошкоджено центральний корпус Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського. Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Внаслідок атаки зазнали пошкоджень будівлі Харківського національного університету мистецтв, будівлі на майдані Конституції, 11, а також гуртожиток закладу на вул. Мирослава Мислі, 50.

Зазначають, що університет є одним із провідних мистецьких вишів країни та має понад столітню історію. Він входить до Європейської асоціації університетів, Європейської асоціації консерваторій та Європейської ліги університетів мистецтв, що об’єднують провідні заклади мистецької освіти Європи.

Це не перший випадок пошкодження закладу. Навесні 2022 року під час перших масованих обстрілів Харкова будівля університету зазнала руйнувань – тоді було пошкоджено дах, вибито вікна, а також через тривалий вплив морозів і опадів вийшли з ладу системи опалення.

У Міністерстві культури наголошують, що загалом від початку повномасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено 1685 пам’яток культурної спадщини та 2483 об’єкти культурної інфраструктури. У Харківській області руйнувань зазнали 349 пам’яток.

Нагадаємо, що під російським ударом опинилися Салтівський та Шевченківський райони міста. Внаслідок обстрілу у гуртожитку постраждали троє жінок віком 53, 69 та 75 років. У них – гостра реакція на стрес.