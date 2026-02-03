Музей є пам’яткою науки і техніки місцевого значення

У Києві під час російської атаки в ніч на 3 лютого пошкоджень зазнав зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні, який розташований біля монумента «Батьківщина-мати». Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

За її словами, російський удар носить символічний і цинічний характер, адже він завданий по місцю, що зберігає пам’ять про боротьбу з агресією у ХХ столітті, фактично повторюючи злочини вже у ХХІ столітті.

Наразі на місці працюють профільні служби, технічні фахівці та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження та проводять первинну оцінку збитків. Після завершення обстеження стане відомо, який обсяг відновлювальних робіт необхідний.

Фото Тетяни Бережни, пошкодження Національного музею історії України у Другій світовій війні

Бережна нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури.

«Це свідоме знищення культури й пам’яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони», – наголосила вона.

Музей 6 червня 2025 року вже був пошкоджений вибуховою хвилею під час російської атаки. Тоді постраждав фасад будівлі.

Національний музей історії України у Другій світовій війні був заснований у 1974 році в Києві. Спершу функціонував у приміщеннях Кловського палацу, а з 1981 року працює на сучасній локації, що охоплює понад 11 га території.

Музей досліджує та репрезентує події Другої світової війни в Україні, а також висвітлює боротьбу українського народу за незалежність. З 2014 року музей документує сучасну російську агресію проти України, збираючи артефакти та свідчення.

За активну роботу з документування війни музей здобув низку престижних міжнародних нагород:

Museums + Heritage Awards 2023, Лондон, Велика Британія (спеціальна відзнака суддів),

European Museum Awards 2023, Тімішоара, Румунія,

Номінант премії «Європейський музей року» 2024, Портіман, Португалія.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська атакували Україну дронами, а також ракетами повітряного та морського базування. У Києві під ворожим ударом опинилися одразу кілька районів, п’ятеро людей отримали поранення.