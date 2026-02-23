На рівні міста та області адміністрації закладів освіти не запроваджували додаткових заходів безпеки

Поліція Львівщини спростувала, що у школах Львова перейшли на «посилений пропускний режим» через теракт. Цю інформацію 23 лютого поширили у соцмережах порталу «Телеграф», депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич та анонімні телеграм-канали.

«Батькам дозволяється приводити та забирати дітей лише з вестибюля, сторонніх осіб без погодження до приміщення не допускатимуть. Забуті речі потрібно залишати на охороні для подальшої передачі учням, а кошти на харчування передавати через дітей. Адміністрація наголошує, що під виглядом батьків до закладу можуть намагатися проникнути сторонні або небезпечні особи», – написав Ігор Зінкевич. Аналогічне повідомлення поширювали телеграм-канали.

Начальниця управління комунікації департаменту «Адміністрація міського голови» Ірина Сало написала коментар під дописом депутата, щоб дізнатись звідки у нього ця інформація, але він не відповів.

У коментарі ZAXID.NET Ігор Зінкевич сказав, що побачив цю інформацію у телеграм-каналах та вирішив поширити.

«Ця інформація з телеграм-каналів. Я не бачу жодних проблем у пунктах, які були представлені [у цих телеграм-каналах – ред.]. Вважаю, що такі пункти мають бути впроваджені з початку війни, бо наші діти – це наша безпека», – сказав Ігор Зінкевич.

Згодом депутат наголосив, що першим це повідомлення поширили у соцмережах порталу «Телеграф» о 11:28, за пів години до того, як він її опублікував на своїй сторінці.

Допис Ігоря Зінкевича, аналогічний текст поширили і телеграм-канали

Згодом Нацполіція Львівщини офіційно повідомила, що вони не ініціювали та не запроваджували жодних змін щодо організації безпеки навчального процесу в освітніх закладах Львова та області, а поширена у телеграм-каналах інформація не відповідає дійсності.

«У навчальних закладах працюють офіцери освітньої безпеки, які виконують свої службові обов’язки, співпрацюючи з адміністраціями. На рівні міста та області адміністраціями закладів освіти не запроваджувалося додаткових заходів безпеки, оскільки чинні заходи повною мірою забезпечують виконання встановлених вимог та відповідають нормам правового режиму воєнного стану», – офіційно повідомила поліція 23 лютого.

Нагадаємо, посаду офіцера з безпеки у львівських школах почали запроваджувати у 2024 році, станом на зараз, є 74 офіцерів освітньої безпеки у школах Львівської громади: 68 – у Львові, та 6 – у приєднаних громадах. Нагадаємо, це всеукраїнська ініціатива, спрямована на посилення безпеки в школах під час воєнного стану. Втілюється у Львові спільно з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки та Національною поліцією України. Запрацювала в 2024 році. Львів – одне з перших міст, у яких реалізують ініціативу.

Нагадаємо, що у ніч на неділю, 22 лютого, у центрі Львова стався теракт. Через вибух загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 людей отримали поранення. Більшість із поранених працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Ігор Зінкевич не вперше поширює фейки як на особистій, так і на публічній сторінці. Депутат одним із перших підхопив фейк, який росіяни активно поширювали у тіктоці, про нібито наведення ракет на індустріальний парк мером Львова. У 2025 році депутат поширив у фейсбуку російський жарт у вигляді вірша про Буратіно, а після зауважень заявив, що не знав про російське походження вірша, втім, допис так і не видалив.

Львівський депутат передчасно повідомив про смерть нардепа Ореста Саламахи через ДТП у січні 2025 року. Поки нардеп перебував у реанімації, депутат ЛМР Ігор Зінкевич повідомив про його смерть.

Прикметно, що сам же Ігор Зінкевич був одним із ініціаторів ухвали ЛМР про заборону міським посадовцям самостійно вести публічні сторінки в соцмережах. Ініціатори аргументували це тим, що чиновники пишуть дописи в робочий час, і ця інформація може бути використана ворогом. Однак депутати цю ухвалу не підтримали, оскільки її реалізація вимагала значного розширення штату пресслужби міської ради та додаткового фінансування.