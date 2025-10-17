Львівські депутати вважають, що Росія використала для атаки на Львів інформацію про відкриття нового індустріального парку на Сигнівці

Низка депутатів Львівської міської ради пропонують заборонити посадовцям ЛМР публікувати робочі повідомлення на особистих сторінках у соцмережах, а натомість створити офіційні акаунти, які має адмініструвати пресслужба. Депутати аргументують це тим, що чиновники пишуть дописи в робочий час і ця інформація може бути використана ворогом. Водночас якось обмежувати власну активність у соцмережах депутати не планують. Прикметно, що серед ініціаторів відповідної ухвали є низка депутатів від «Варти», зокрема Ігор Зінкевич, який неодноразово поширював фейки у власних соцмережах.

16 жовтня на сайті депутатів Львівської міської ради зареєстрували проєкт ухвали про «Про порядок здійснення публічної комунікації посадовими особами Львівської міської територіальної громади на період дії воєнного стану в Україні». Вона передбачає створення у соцмережах офіційних сторінок та профілів для посадовців міської ради, зокрема міського голови, його заступників, секретаря, керівників департаментів та управлінь. На цих сторінках має відбуватися офіційна комунікація чиновників, а інформація – відображати офіційну позицію міської ради. На думку депутатів, адмініструвати сторінки від імені чиновників має пресслужба.

При цьому, ініціатори ухвали пропонують заборонити чиновникам публікувати будь-яку робочу інформацію на особистих сторінках в соцмережах. У пояснювальній записці до ухвали вказано, що в інформаційних операціях проти України Росія часто використовує офіційну інформацію. Як приклад наводять удар по індустріальному парку «Спарроу Парк Львів» на вул. Північній.

«Показовим прикладом є ситуація із ракетним ударом по індустріальному парку, коли російські інформаційні операції почали поширювати наратив про те, що причиною атаки нібито стали дописи львівських службовців у соціальних мережах. Хоча такі твердження не мають під собою жодних реальних підстав, сама їх поява демонструє, як навіть рядові повідомлення про діяльність Львівської міської ради можуть бути перекручені ворогом і використані для розпалювання внутрішніх сварок», – йдеться в пояснювальній записці.

Незрозуміло, чому депутати вибрали саме цей приклад, оскільки індустріальний парк «Спарроу Парк Львів» почали будувати ще у 2021 році. Про його діяльність було відомо щонайменше з 2021 року, коли місто продало ділянку під будівництво цього індустріального парку на Сигнівці. Крім цього, компанія має власний сайт, який нескладно знайти у пошуковику.

Як приклад розділення офіційних та особистих сторінок у соцмережах депутати наводять офіційний обліковий запис президента США, через який він офіційно комунікує, натомість особисті акаунти використовує для приватних висловлювань.

«Моніторинг соціальних мереж, зокрема особистих сторінок посадових осіб Львівської міської ради, вказує на те, що переважна більшість публікацій здійснюється у робочий час та містить інформацію, повʼязану з виконанням ними своїх посадових обовʼязків. В умовах воєнного стану посадові особи Львівської міської ради мають доступ до інформації, яка, в тому числі стосується критично важливої інфраструктури міста, чутливих даних, поширення яких у відкритому доступі може бути використане ворогом, про що неодноразово наголошувала громадськість», – стверджують депутати.

Ініціаторами цієї ухвали є депутати від «Варти» Юрій Мартинюк, Ігор Зінкевич, Наталія Шелестак, Сергій Івах, Олена Пелех та Володимир Гой від «Європейської солідарності», а також депутат від «Голосу» Андрій Дячишин. Прикметно, що саме Ігор Зінкевич одним із перших підхопив фейк, який росіяни активно поширювали у тікток про нібито наведення ракет на індустріальний парк мером Львова.

Йдеться про відкриття іншого індустріального парку поруч із «Спарроу Парк Львів» у вересні 2025 року. Інформацію про це поширив не лише мер Львова Андрій Садовий, а й офіційний сайт ЛМР та низка депутатів, зокрема й фейсбук-сторінка фракції «Варта». Щоправда, зараз цей допис із відео видалений, але архів Google його досі знаходить. Інформаційний сайт «Варта», який започаткував Ігор Зінкевич, також неодноразово публікував інформацію про індустріальні парки у Львові та області.

У фейках росіян йшлося, що Андрій Садовий нібито поширив інформацію про склад зі зброєю на території парку, хоча індустріальний парк є цивільним об’єктом, де серед іншого зберігали одяг польських брендів.

У коментарі ZAXID.NET Ігор Зінкевич пояснив, що він є підписантом, а не ініціатором ухвали. Він стверджує, що пресслужба міської ради й так фотографує та пише тексти міським посадовцям і цей контент вони використовують на особистих сторінках у соцмережах. На запитання, чому таку ж ініціативу не пропонують поширити на депутатів, він відповів, що взагалі на час дії воєнного стану треба обмежити інформацію, яку можна поширювати.

«Коли він на фото стоїть поруч, то це ж значить, що його хтось сфотографував. Я сам веду свою сторінку. Мене часто звинувачують у непрофесійності, але я готовий нести за це відповідальність», – розповів Ігор Зінкевич.

Наразі публічної інформації про те, яку відповідальність поніс депутат за розповсюдження фейків немає.

Юрій Мартинюк розповів ZAXID.NET, що в міській раді є достатня кількість фахівців із комунікацій, які могли б забезпечити адміністрування офіційних сторінок чиновників.

«Там є достатньо людей, які могли б це забезпечити і не давати можливості ворогу маніпулювати інформацією, більшість із якої, з моїх спостережень, надходить від чиновників міської ради. Чиновники мають комунікувати з громадою, але за допомогою фахівців», – пояснив Юрій Мартинюк.

При цьому, він відкинув необхідність адміністрування сторінок і депутатів, зазначивши, що нема потреби витрачати на це гроші з міського бюджету.

Додамо, що, наприклад, Ігор Зінкевич неодноразово поширював в соцмережах фейки. Зокрема у день масованого ракетного обстрілу 5 жовтня він написав у фейсбук-сторінці, що в лікарні помер п’ятий поранений мешканець Лапаївки, посилаючись на інформацію шоу «Говорить великий Львів» на телеканалі НТА. На це звернула увагу керівниця управління комунікації департаменту «Адміністрація міського голови» Ірина Сало, яка зауважила, що за офіційною інформацією внаслідок російської атаки в Лапаївці загинули четверо людей. Лише згодом Ігор Зінкевич написав у коментарі, що перевірив і чоловік живий та відредагував допис.

У травні депутат поширив у фейсбуку російський жарт у вигляді вірша про Буратіно, а після зауважень заявив, що не знав про російське походження вірша, втім допис так і не видалив.