У неділю вранці, 5 жовтня, Росія здійснила наймасштабнішу комбіновану атаку на Львів, частина міста без світла. Також вибухи лунали в області. Є загиблі та травмовані.

Повітряну атаку на Львівщині оголосили о 03:50 через загрозу ворожих безпілотників. Про БпЛА у напрямку Львова стало відомо о 04:14. Згодом у місті було чути перші вибухи. О 05:04 міський голова Андрій Садовий повідомив про повторну серію вибухів у Львові. Також він поінформував про роботу ППО.

04:42 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив ще й про загрозу ракетного удару. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракет у напрямку Львова та Стрия.

О 06:33 Максим Козицький повідомив про курс гіперзвукових ракет «Кинджал» на Львів, а о 06:44 – на Стрий. В обох містах через кілька хвилин було чутно гучні вибухи.

Безпілотники летіли на Львів кількома хвилями.

О 07:20 міський голова Львова Андрій Садовий поінформував про знеструмлення частини міста внаслідок атаки.

«Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях», – написав Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові. Такі чутки почали ширитись місцевими телеграм-каналами.

«Але про всяк краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють», – написав Андрій Садовий.

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко, порадила зачинити щільно вікна, коли є задимлення внаслідок пожеж.

«Не виходьте без потреби на вулицю. Якщо є потреба – одягніть зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи», – написала Наталія Іванченко-Тімко.

У місцевих Telegram-каналах повідомили, що знищені будинки у Лапаївці біля Львова.

О 8:36 Андрій Садовий поінформував, що у Львові горить індустріальний парк «Спарроу Парк Львів», розташований на околиці Львові на вул.Північній, поблизу об’їзної дороги.

Фото із соцмереж Андрія Садового

«Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової», – зазначив міський голова Львова.

Унаслідок атаки постраждали склади польського гіганта одягу, власника таких брендів, як Cropp, Sinsay, House, Mohito, Reserved. Склад логістичного партнера, в якому зберігали одяг польської компанії, згорів.

«У складі зберігалися невеликі кількості нашого товару. Для обслуговування українського ринку це не мало для нас великого значення. Це також не впливає на наші бізнес-рішення щодо діяльності в цьому регіоні», –запевняє LLP у заяві, надісланій Wirtualna Polska.

LPP також запевняє: «З початку війни ми диверсифікували нашу логістичну підтримку українського ринку, щоб убезпечити себе від подібних ситуацій у майбутньому. Тому, незважаючи на нічні атаки, наші ресурси, необхідні для забезпечення товарами магазинів у Львові, не перебувають під загрозою».

О 08:41 «Укралізниця» повідомила, що через підвищену небезпеку на Львівщині рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнено.

«Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин. Також регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин», – йдеться в повідомленні.

У Львівській міськраді повідомили, що пожежа на вул. Куліша, 47 у центрі міста попередньо не пов’язана з ракетними обстрілами.

Фото ЛМР

Причини загоряння встановлюють фахівці. На місці працюють усі відповідні служби.

Оновлено о 10:20. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири люди, ще чотири людини – постраждали.

Зимноводівська ТГ опублікувала фото наслідків нічної російської атаки у ніч на 5 жовтня. На фото видно, що деякі будинки отримали значні пошкодження, зруйновані дахи й стіни. Від деяких будинків не залишилось взагалі нічого.