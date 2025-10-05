Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення

У ніч на неділю, 5 жовтня, Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Львівщину від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У зону відповідальності Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ зайшло близько 163 повітряні цілі: попередньо 140 «шахедів» і 23 крилаті ракети. Частину ворожих цілей вдалося знищити.

«Цілі ракет і шахедів практично ті самі – житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти. Додалися лише об’єкти газотранспортної інфраструктури області, що є особливо цинічним в умовах похолодання та початку опалювального сезону», – написав Максим Козицький.

Очільник Львівщини запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, не зафіксовано, у тому числі й аміаку.

Зазначимо, зона відповідальності ПвК «Захід» – це не лише Львівщина, а також Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко уточнив, що Росія спрямувала на місто понад 100 шахедів, більше 30 ракет і дві ракети «Кинджал».

Військові 114-ї бригади тактичної авіації показали відео, на якому зафіксовано момент збиття ворожого БпЛА типу Shahed. Вони використали ПЗРК «Stinger» для ураження безпілотника на західному напрямку.

Зазначимо, що також комбіновану масштабну атаку на Львів Росія здійснила у ніч на 10 вересня 2025 року. Тоді на місто летіли близько 60 ворожих шахедів і понад 10 ракет.