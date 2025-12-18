Після публічного розголосу 20-річному ветерану передали його банківські картки

«ПриватБанк» зобов’язався оплатити лікування і протезування 20-річному ветерану з ампутаціями всіх кінцівок, якому раніше відмовили у видачі банківської картки. Про це повідомила пресслужба банку 18 грудня.

У банку розповіли, що сьогодні голова Національного банку України Андрій Пишний та член правління банку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко відвідали ветерана в одній з київських лікарень. Представники «ПриватБанку» перепросили 20-річного клієнта та передали йому банківські картки.

Там заявили, що запровадять «системні зміни у роботі з військовими та ветеранами, а також людьми з інвалідністю» після інциденту, що трапився.

«Ми уже розпочали перегляд і зміну процедур обслуговування і створюємо окрему гарячу лінію для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю, яка формуватиметься, зокрема, із залученням експертизи Патронатної служби “Янголи” 3-го Армійського корпусу. Також працівники банку пройдуть додаткове навчання», – розповіли в «ПриватБанку».

Аби уникнути подібних ситуацій в майбутньому банк співпрацює із ветеранськими спільнотами, військовослужбовцями, представниками НБУ, Міністерства у справах ветеранів, благодійних фондів та громадських організацій.

Паралельно стартувала робота над спільним проєктом із Міністерством у справах ветеранів, який передбачає допомогу служб супроводу при лікарнях у розв’язанні, зокрема, фінансових питань для ветеранів, додали у фінустанові.

Нагадаємо, 17 грудня засновниця патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова повідомила, що військовому, який втратив всі кінцівки під час боїв на Харківщині, відмовили у відновленні банківської картки, на яку мають надходити державні виплати. За її словами, ветеран не зміг пройти обов’язкову процедуру верифікації, оскільки фізично не міг взяти картку в руки та піднести її до обличчя для фото. Випадок стався у відділенні «ПриватБанку» на проспекті Берестейському, 27-А у Києві.