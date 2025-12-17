20-річний ветеран не зміг скористатися послугами «ПриватБанку» через травми на фронті

У Києві 20-річний військовий, який втратив на фронті кінцівки, не зміг отримати банківську картку у відділенні «ПриватБанку». Процедура верифікації вимагає від клієнта зробити фото з карткою, а через отримані травми ветеран не зміг виконати вимоги установи. Про інцидент у середу, 17 грудня, повідомила засновниця патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова. У «ПриватБанку» відреагували на ситуацію та пообіцяли надати захиснику всі необхідні банківські послуги. Також інцидент прокоментував глава НБУ Андрій Пишний.

Як розповіла Олена Толкачова, чоловік долучився до ЗСУ у 18 років. Військовий захищав Україну в Ізюмському районі на Харківщині, де внаслідок бойових травм втратив всі кінцівки. Медичний куратор патронатної служби супроводила ветерана до відділення «ПриватБанку», щоб відновити втрачену у бою картку банку, на яку мають надійти державні виплати. Однак захисник не зміг отримати картку через бюрократичні вимоги установи.

«Менеджер у відділенні на проспекті Берестейському, 27а дістає готову картку і каже: “візьміть її в руки і потримайте біля обличчя для фото”. У людини немає рук. Немає рук – немає картки. Тримати картку іншій людині “не можна”. Єдина “альтернатива” від банку – оформити довіреність й видати картку на ім’я медичного куратора», – йдеться у дописі Олени Толкачової.

Нromadske звернулось до «ПриватБанку» за коментарем. У банківській установі назвали інцидент «неприпустимим» та пообіцяли виправити ситуацію. Там також запевнили, що проведуть «внутрішню роботу», щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.

«Зараз банк з’ясовує всі обставини інциденту. „ПриватБанк“ особисто забезпечить доставлення всіх необхідних банківських карток клієнту у найкоротші терміни», – відповіли у «ПриватБанку».

На інцидент також відреагував голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного – не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас», – написав голова НБУ.