Євро вперше в історії перевищив 50 гривень

Офіційний курс євро в Україні вперше перевищив позначку 50 гривень. На п’ятницю, 9 січня, Національний банк встановив курс європейської валюти на рівні 50,1762 грн, свідчать дані НБУ.

Для порівняння, торік у цей же день – 9 січня 2025 року – офіційний курс євро становив 43,43 грн. Таким чином, за рік європейська валюта подорожчала на 6,75 грн, або 15,54%.

Напередодні, 8 січня, курс євро був встановлений на рівні 49,9216 грн. Тобто за день євро здорожчало ще на понад 25 копійок. Водночас офіційний курс долара США на 9 січня зріс до 42,9904 грн проти 42,7155 грн днем раніше.

За останній рік євро також суттєво зміцнився щодо долара – на 14%, з 1,02 до 1,17. У державному бюджеті України на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн.

Директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський пояснив, що коливання валютного ринку наприкінці та на початку року традиційно пов’язані з піковими бюджетними виплатами та сезонним зростанням попиту на іноземну валюту. Зокрема, в кінці грудня значні обсяги гривні потрапляють в економіку через соціальні та інші державні видатки, що посилює тиск на валютний ринок. Додатковим фактором є зростання розрахунків за імпорт та поїздки українців за кордон у період зимових свят.