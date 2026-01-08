Сніговий покрив у Карпатах перевищує 40 см

У четвер, 8 січня, в районі Чорногірського хребта оголошено сніголавинну небезпеку. Синоптики попереджають про сильний сніг та морози на території Прикарпаття.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, сніговий покрив у Карпатах перевищує 40 см.

«У зв'язку з опадами снігу у понад 110 мм, лавинонебезпечний сезон в районi Чорногiрського масиву оголошується вiдкритим. 8–9 сiчня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека (2 рiвень)», – зазначили рятувальники.

За прогнозами Гідрометцентру, 9 січня в Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Вночі – значний сніг, місцями хуртовина, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря у Франківську вночі – 7–9°С, вдень – 4–6°С. На території регіону: вночі – 6–11°С, вдень – 4–9°С. У високогір’ї Карпат: вночі – 10–15°С, вдень – 8–13°С морозу .