До розчищення доріг на Прикарпатті залучено понад пів сотні одиниць техніки

У четвер, 8 січня, з 8:00 через складні погодні умови заборонено рух вантажних автомобілів на ділянці траси Р-21 Долина – Хуст. До розчищення доріг на Прикарпатті залучено понад пів сотні одиниць техніки.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, заборона руху вантажівок діє на ділянці Р-21 в районі Вишківського перевалу (км 19+000-45+039), що сполучає Прикарпаття і Закарпаття.

«До розчищення доріг залучено 69 робітників та 55 одиниць спецтехніки підрядного підприємства Служби відновлення. Роботи із забезпечення проїзду тривають», – зазначили в компанії.

За інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології 8 січня на території Прикарпатті очікується значний сніг з поривами вітру до 15–20 м/с та хуртовини, а на дорогах – ожеледиця.