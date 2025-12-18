У день зникнення чоловіка бачили біля підвісного моста через річку Західний Буг у Шептицькому

Поліція Львівщини п’ятий день розшукує 63-річного Петра Сідляра з Шептицького. Чоловік вийшов з дому 13 грудня і не повернувся. До пошуків поліція залучила водолазів і кінологів.

Петро Сідляр 1962 року народження. 13 грудня він вийшов із дому близько 14:30 та досі не повернувся. У день зникнення він був одягнений у темно-зелену куртку, сині спортивні штани, чорну кепку, взутий у чорні короткі чоботи.

Прикмети зниклого: зріст – 175 сантиметрів, худорлявий, волосся сиве, очі – карі, під правим оком – родимка.

За даними поліції, у день зникнення між 17:20 по 19:00 чоловік рухався в бік підвісного моста через річку Західний Буг у Шептицькому. Його шукають із кінологами і водолазами. Всіх, хто знає, де може перебувати зниклий чоловік, просять телефонувати за номерами: 067 006 61 02 або 102.