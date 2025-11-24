У понеділок, 24 листопада, у Винниках у лісі знайшли мертвим 15-річного хлопця. Інформацію, яка спершу з’явилася у місцевих телеграм-каналах, ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

Більше деталей щодо цієї події у поліції Львівщини не розголошують.

Місцеві телеграм-канали поширили інформацію, що хлопця знайшли повішеним, він зник вчора. Його шукали батьки, поліція. Вночі його знайшли у Винниківському лісі.