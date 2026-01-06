На території арсеналу зафіксовано пожежу

Сили оборони уразили 100-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії у районі Нея Костромської області. Про це у вівторок, 6 січня, повідомив Генштаб ЗСУ.

«З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ у районі населеного пункту Нея. Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу», – йдеться у повідомленні.



Масштаб збитків ще уточнюють. За попередньою інформацією, у населеному пункті оголошено евакуацію місцевого населення.



Відомо, що 100-й арсенал ГРАУ – це складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Він виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів



«Ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій», – додають у дописі.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 6 січня, безпілотники вчергове атакували територію Росії. Зокрема, під час масованої атаки фіксували вибухи у Липецькій області, де розташована місцева нафтобаза.