Вночі дрони масовано атакували низку російських областей, зайнялися пожежі
Місцева влада заявила про загоряння на промисловому підприємстві в Усманському окрузі, а в мережі повідомляють про ураження заводу в Башкортостані
У ніч на вівторок, 6 січня, безпілотники вчергове атакували територію Росії. Зокрема, під час масованої атаки фіксували вибухи у Липецькій області, де розташована місцева нафтобаза, а також у Башкортостані.
Про атаку на Липецьку область повідомив губернатор регіону Ігорь Артамонов. За його словами, після падіння дрона сталося загоряння на промисловому обʼєкті в Усманському окрузі.
Місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому видно сильне задимлення та загоряння в районі Усмані, де розташована місцева нафтобаза.
Крім того, очевидці повідомили про атаку на місто Пенза, де розташований Пензенський підшипниковий завод. На відео чути проліт дронів, а також звуки вибухів.
Також вибухи зафіксували у місті Стерлітамак у Башкортостані. Під атакою міг опинитися місцевий нафтохімічний завод.
Російське міністерство оборони стверджує, що ППО нібито знищило 129 українських безпілотників. Загалом дрони зафіксували у 22 областях Росії, найбільше – над територією Брянської області. На момент публікації у пресслужбі Генштабу ЗСУ не коментували атаку.