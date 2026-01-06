Дрони фіксували у 22 областях Росії

У ніч на вівторок, 6 січня, безпілотники вчергове атакували територію Росії. Зокрема, під час масованої атаки фіксували вибухи у Липецькій області, де розташована місцева нафтобаза, а також у Башкортостані.

Про атаку на Липецьку область повідомив губернатор регіону Ігорь Артамонов. За його словами, після падіння дрона сталося загоряння на промисловому обʼєкті в Усманському окрузі.

Місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому видно сильне задимлення та загоряння в районі Усмані, де розташована місцева нафтобаза.

Крім того, очевидці повідомили про атаку на місто Пенза, де розташований Пензенський підшипниковий завод. На відео чути проліт дронів, а також звуки вибухів.

Також вибухи зафіксували у місті Стерлітамак у Башкортостані. Під атакою міг опинитися місцевий нафтохімічний завод.

Російське міністерство оборони стверджує, що ППО нібито знищило 129 українських безпілотників. Загалом дрони зафіксували у 22 областях Росії, найбільше – над територією Брянської області. На момент публікації у пресслужбі Генштабу ЗСУ не коментували атаку.