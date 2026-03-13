Росіяни завдали удару по автобусу поблизу села Нова Олександрівка

Російські війська вранці у п'ятницю, 13 березня, атакували рейсовий автобус, що прямував за маршрутом Харків – Великий Бурлук. Унаслідок удару загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Про це повідомили начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич та Офіс генпрокурора.

13 березня близько 09:05 російські військові завдали удару по дорозі поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Попередньо встановили, що було застосовано ракету типу «Іскандер-М». Унаслідок влучання було пошкоджено рейсовий автобус, який виконував маршрут Харків – Великий Бурлук.

Від ворожого удару загинув водій автобуса та двоє пасажирів, ще четверо людей – три пасажирки автобуса та місцевий мешканець – отримали поранення. Загалом на момент удару в автобусі перебували 15 людей. Унаслідок обстрілу також пошкоджено шість житлових будинків поблизу.

Нагадаємо, 11 березня російський безпілотник атакував маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок удару поранення отримали 20 людей.