Росія отримує вигоду через війну на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки

Росія отримує значну вигоду від війни на Близькому Сході – до її бюджету щодня надходить до 150 млн доларів додаткових доходів від продажу нафти. Про це повідомила газета Financial Times.

Після фактичного закриття Ормузької протоки у світі зріс попит на російську нафту з боку Індії та Китаю. Від початку війни на Близькому Сході постачання нафти з країн Перської затоки почало працювати з перебоями, що є вигідним для Росії.

За даними видання, Росія вже отримала приблизно 1,3-1,9 млрд доларів «непередбачених доходів» від податків на експорт нафти. Вона також отримала дозвіл США на експорт своїх нафтопродуктів.

Нагадаємо, 6 березня США на місяць скасували заборону для Індії закуповувати російську нафту. Дозвіл на торгівлю стосувався виключно нафти, яку вже завантажили на танкери. Скасування заборони на експорт нафти з Росії відбулося на тлі паливної кризи, спричиненої ударами Ірану по сусідніх країнах.

Вже 12 березня США офіційно зняли на місяць санкції з експорту російської нафти, яку вже завантажили на танкери. На думку міністерства фінансів, це несуттєво вплине на російський бюджет.